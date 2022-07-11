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Kaza yapan ehliyetsiz sürücü aracı bırakıp kayıplara karıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kaza yapan ehliyetsiz sürücü aracı bırakıp kayıplara karıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazaya karışan ve kazanın ardından aracı bırakıp kaçan minibüs sürücüsünün ehliyetini olmadığı bildirildi. Kaçan sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674, Olay yerini terk emekten 888, araç sahibine de 3 bin 674 TL ceza uygulandı.

Kaza, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevreyolu istikametine gitmekte olan Mehmet Tokel in kullandığı 34 TK 7175 plakalı otomobile sürücüsü kazanın ardından aracı bırakarak kaçan 07 DHF 37 plakalı araç çaptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Aysel Tokel yaralandı. Yaralı 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazadan kısa bir süre sonra olay yerine gelen ve aracın sahibi olduğunu belirten bir kişi, aracını Mustafa Z. isimli şahsın izni olmadan aldığını söyledi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler

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