Kaza yapan başıboş at telef oldu... O anlar kamerada

Kaza yapan başıboş at telef oldu.

Bursa'da sahipsiz bir at çevre yoluna çıkarak trafiğin içinde dakikalarca ilerledi. Yanında dönüş için manevra yapan otomobilden irkilen at, bir otoparkın demir korumalıklarına son sürat çarptı. Çarpışmayla savrulan at olay yerinde telef olurken, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.