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Kaza yapan başıboş at telef oldu... O anlar kamerada

3. Sayfa Haberleri

Kaza yapan başıboş at telef oldu.

Kaza yapan başıboş at telef oldu... O anlar kamerada

BURSA Bursa'da arabasıyla cadde üzerinde son sürat ilerleyen başıboş at, bir otoparkın demir korumalarına çarparak savruldu. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, at da telef oldu.

Bursa'da sahipsiz bir at çevre yoluna çıkarak trafiğin içinde dakikalarca ilerledi. Yanında dönüş için manevra yapan otomobilden irkilen at, bir otoparkın demir korumalıklarına son sürat çarptı. Çarpışmayla savrulan at olay yerinde telef olurken, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Uğur - 3. Sayfa

Bursa 3. Sayfa Haberler

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