Kaza yapan araçta sıkışan 2 kişi için seferber oldular - Haberler

Kaza yapan araçta sıkışan 2 kişi için seferber oldular

ARTVİN - Artvin'de trafik kazası sonrası otomobil içinde sıkışan yaralılar için vatandaşlar seferber oldu. Devrilen araç içinde bulunanları iki kişiyi kurtarmak isteyen çevredekiler ilginç görüntülerin yaşanmasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Artvin'in Yusufeli ilçesi Kılıçkaya köyünde H.H. idaresinde bulunan 08 AD 209 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucuna şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 30 metrelik mesafeden taklalar atarak ters dönen araç içinde bulunan sürücü, H.H. ve yanındaki O.Y. ters dönen araç içinde sıkıştı. Kazayı gören ve köyde boğa güreşi festivali için bulunan çevredeki vatandaşlar, araç içinde sıkışanları kurtarmak için seferber oldu. Araç içinde çıkartılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.