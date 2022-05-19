Kaza yapan araçta dili boğazına kaçan sürücüyü itfaiye amiri yaşama tutundurdu - Haberler

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana geldiği trafik kazasında dili boğazına kaçan sürücü itfaiye amiri tarafından yapılan müdahale ile yaşama tutunduruldu.

Kaza, Mazıdağı ilçesinin kırsal Gürgöze Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nurullah Kanal idaresindeki 06 BZN 722 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından sürücü araçtan çıkartıldı. Ekipler tarafından yaralı sürücünün dilinin boğazına kaçtığı tespit edildi. İtfaiye amiri tarafından dili boğazına kaçan sürücüye, ilk yardım müdahalesinde bulunularak yaşama tutunduruldu. Sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü ilk müdahalesi yapılarak Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa