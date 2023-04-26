Kaza yapan araç alev alev yandı

Aksaray'da kaza yaptıktan sonra yanmaya başlayan otomobil alev topuna döndü. Karayolunda geceyi aydınlatan alevler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde Aksaray - Konya Karayolunun 2. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Şans eseri kazada kimse yaralanmazken bir süre sonra otomobil yanmaya başladı. Kısa sürede alevlere teslim olan otomobil karayolunda geceyi aydınlattı. Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Adeta alev topuna dönen otomobil bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangın mahalline gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. - AKSARAY