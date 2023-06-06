Kaza ucuz atlatıldı

Ula Gökova Dörtyol kavşağında meydana gelen kazada traktör sürücüsü hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ula İlçesi Gökova Dörtyol kavşağında Özer K. yönetimindeki traktör ile Tır kaza yaptı. Kazada traktör sürücüsü Özer K. hafif yaralandı. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine 112 ambulans ve trafik ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan traktör sürücüsü Özer K. sağlık kuruluşuna kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA