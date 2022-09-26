Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaza sonucu devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Kaza sonucu devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Eskişehir'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Tepebaşı İlçesi Çukurhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 ADB 062 plakalı otomobil 26 BE 637 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 26 BE 637 plakalı otomobil devrildi. Her iki otomobilde de büyük maddi hasarın oluştuğu kaza sonucu devrilen otomobilde bulunan A.G. ve N.K. isimli şahıslar yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırılırken, kazaya ilgili çalışma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Tepebaşı 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title