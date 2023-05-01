Kaza sonrası yaptıklarıyla 'Pes' dedirtti Polis ve Sağlık ekibi, kazada yaralanan kadını telefonunu bulmadan ambulansa bindiremedi Yaralılar otomobildeyken bile araç içinde telefonunu araması engellenemedi Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin servis otobüsüne yandan çarpması sonucu...

Kaza sonrası yaptıklarıyla 'Pes' dedirtti

Polis ve Sağlık ekibi, kazada yaralanan kadını telefonunu bulmadan ambulansa bindiremedi

Yaralılar otomobildeyken bile araç içinde telefonunu araması engellenemedi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin servis otobüsüne yandan çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Otomobilde yolcu olarak bulunan ve yaralanan bir kadın ise sağlık ekibi ve polislerin tüm ısrarına rağmen kaybettiği cep telefonunu bulmadan ambulansa binmedi.

Yaralılar araçtayken bile kaza yapan otomobil içerisinde telefonunu aramaya başlayan kadın, bir vatandaşın telefonu otobüsün altından çıkarıp vermesinin ardından ambulansa bindi.

Kaza, Demokrasi Bulvarı üzerindeki köprülü kavşak yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüseyin Avni Akın Bulvarı istikametine seyir halindeki Yusuf Gökburun'un kullandığı 07 J 74652 plakalı servis otobüsüne, yan yolda Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ayhan Yılmaz'ın kullandığı 07 JJ 353 plakalı otomobil, ön şoför kapısından çarptı..

Kazayı gören vatandaşlar, kazanın otomobil sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucunda meydana geldiğini belirtirken, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ayhan Yılmaz ve otomobilin ön koltuğunda yolcu olarak bulunan Ümmühan Yılmaz, 112 sağlık ekibi, Trafik polisleri ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansa alınırken, kazada yaralanan ve otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan Emine Erçevik, kazanın ardından cep telefonunun derdine düştü. Sağlık ekipleri araçtan yaralıları çıkarmaya çalıştığı sırada sürekli aracın içerisine girerek telefonunu arayan kadına kimse engel olamadı.

Telefonu otobüsün altından çıkartıldı

Telefonunun otobüsün altında olduğunu gören yaralı kadın, polislerin engellemesine rağmen otobüsün altına girerek telefonunu almaya çalıştı. Bir vatandaşın fırçanın sapıyla cep telefonunu otobüsün altından çıkarması ve teslim etmesinin ardından yaralı kadın sağlık ekipleriyle birlikte ambulansa binmeyi kabul etti.