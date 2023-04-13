Kaza sonrası plakasını olay yerinde düşürüp kaçan sürücü polise gidip 'Korktum' dedi

ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücülerden biri yaralanırken, diğeri ise olay yerinden kaçtı.

ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücülerden biri yaralanırken, diğeri ise olay yerinden kaçtı. Kazadan bir süre sonra polis merkezine gelen adam, aracı kendisinin kullandığını ve korktuğu için kaçtığını söyledi.

Kaza, Hasan Fehmi Boztepe Caddesi Emniyet Müdürlüğü istikametinden Adliye istikametine seyir halindeki Özsavaş Dağlı'nın kullandığı 07 BOF 17 plakalı otomobile, Sorgun Bulvarı'ndan Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'ne çıkan, kazanın ardından sürücüsü araçla birlikte kaçan ve kaza yerinde düşen plakadan 07 LVA 42 plakalı araç olduğu belirlenen aracın kavşakta çarpışması sonucunda meydana geldi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Özsavaş Dağlı, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sırasında kaçan aracın hemen arkasından motosikletiyle geldiğini belirten bir vatandaş, "Trafik lambası bizim istikametimize kırmızı fasıla yanarken önümdeki otomobil hızla gelip diğer araca çarptı. Çarptıktan sonra geri manevra yaptı ve durmayarak Kasaplar istikametine kaçtı" diye konuştu.

"Korkup kaçtım"

Kazadan bir süre sonra Şelale Polis Karakoluna gelen ve adının Hasan Teke olduğu öğrenilen şahsın kaza sırasında otomobili kendisinin kullandığını, korktuğu için olay yerinden kaçtığını söylediği bildirildi.

Trafik ekipleri, Hasan Teke isimli şahsa kazanın ardından olay yerinden ayrılması nedeniyle bin 979 TL para cezası uyguladı. - ANTALYA