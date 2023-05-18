Kaza sonrası başlayan doğalgaz sızıntısını vatandaştan bezli çözüm

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobilin çarptığı duvarda yer alan doğalgaz borusu patlayınca, sızan gaza vatandaşların yaptığı ilginç bezli çözüm cep telefonu kameralarına an ve an yansıdı.

Edilen bilgiye göre olay, Emek Mahallesi bulunan Sümbüllü Sokakta meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 26 AGZ 860 plakalı Tofaş marka otomobil, önce kaldırıma daha sonra 26 S 1333 plakalı servis aracına arkadan çarptı. Kaza sonucu otomobilde bulunan sürücü yaralandı. Yaralılara ilk müdahileyi çevredeki vatandaşlar ve yakınları yaptı. Bir binanın duvarına çarparak durabilen otomobil doğalgaz borusunu patlattı. Patlayan borudan gaz sızdığını fark eden vatandaşlar, ellerindeki bez parçaları ile kaçak olan noktayı sarmaya ve kaçağı durdurmaya çalıştı. Muhtemel bir alev alma durumunda yaşanacak facia düşünüldüğünde olayın ciddiyeti daha net anlaşıldı. Gaz akışı kesilerek sızıntının önüne geçildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.