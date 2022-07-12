Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü için vatandaşlar ve ekipler seferber oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü için vatandaşlar ve ekipler seferber oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla takla attı.

Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla takla attı. Park halindeki araca çarparak durabilen araç içerisindeki sürücü itfaiye ve vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kaza, Alanya ilçesi Alanya Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ismi belirlenemeyen sürücü 07 NTA 14 plakalı kamyonet ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç taklalar atarak elektrik panosunu devirdi. Bir oto galeri önünde park halindeki araca çarparak durabilen kamyonet sürücüsü araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları ve çevredeki vatandaşların yardımıyla sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kamyonet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Fadıl KösedağİHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title