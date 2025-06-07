Kaza Sonrası Araç Üzerine Çıkan Magandalar Korku Dolu Anlar Yaşattı

Kaza Sonrası Araç Üzerine Çıkan Magandalar Korku Dolu Anlar Yaşattı
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Hatay'da bir trafik kazası sonrası, kaza yaptıkları araca saldıran bir grup, olayın tanıklarına korku dolu anlar yaşattı. Kırıkhan ilçesinde gerçekleşen olay, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaza yaptıkları aracın üstüne çıkıp tekmelediler: Araçtakilere korku dolu anlar yaşatan magandalar kamerada

HATAY - Hatay'da yaşanan trafik kazası sonrası bir grup, çarpıştıkları araca saldırarak vatandaşlara korku dolu anlar yaşattılar.

Kaza, Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde yaşandı. Karşı yönden gelen 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Yaralananın olmadığı kaza sonrası çileden çıkan araç içerisindeki bir grup, kaza yaptıkları araca saldırdılar. Araca saldıran ve üzerine çıkan şahısların yaşattıkları korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Araçlarına saldırılan bir şahsın yardım çağrısı dikkat çekerken yaşananlarsa görenleri hayrete düşürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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