Kaza sonrası alev alan otomobil küle döndü 3. Sayfa Haberleri Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir araç direksiyon hakimiyetini kaybederek reklam tabelasının direğine çarptı. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir araç direksiyon hakimiyetini kaybederek reklam tabelasının direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil alev aldı. Kaza, sabaha karşı 05.00 sıralarında Gazipaşa'nın Macar Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücü Ramazan O., 31 AHT 928 plakalı aracı ile Anamur'dan Gazipaşa'ya seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce reklam tabelasının direğine çarptı, çarpmanın etkisi ile arabanın motor bölümü alev aldı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Alev alan aracı Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye ekipleri söndürdü. Gazipaşa trafik ekiplerinin yol güvenliği aldığı kazada sürücü Ramazan O. yara almadan kurtuldu. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gazipaşa 3. Sayfa Haberler

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