Kaza güvenlik kamerasına yansıdı, yakınlarına çarpan otomobil sürücüsüne kurşun yağdırdı Adana'da bir otomobil sürücüsü çarptığı motosikletteki baba ve oğlun yakını tarafından tabancayla vuruldu Adana'da bir otomobil sürücüsü çarptığı motosikletteki baba ve oğlun yakını tarafından...

Kaza güvenlik kamerasına yansıdı, yakınlarına çarpan otomobil sürücüsüne kurşun yağdırdı

Adana'da bir otomobil sürücüsü çarptığı motosikletteki baba ve oğlun yakını tarafından tabancayla vuruldu

ADANA - Adana'da bir otomobil sürücüsü çarptığı motosikletteki baba ve oğlun yakını tarafından tabancayla vuruldu. Şüpheli kaçarken yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Veli Ergüden yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak yanındaki 80 BE 360 plakalı motosiklete çarptıktan sonra karşı şeride geçip başka bir araca çarptı. Refüje çarparak durabilen otomobildeki Ergüden ile devrilen motosikletteki baba-oğul yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza haberini alan baba-oğulun bir yakını olay yerine geldi. Sürücü Ergüden'in yanına gelen baba ve oğlun yakını "sen misin benim akrabalarıma çarpan" diyerek tabancasını çıkartıp peş peşe sürücüye ateş etti. Yaralanan Ergüden ve kazada yaralanan baba-oğul, ambulanslarla Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Silah kullanan şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Polis hem kaza hem de silahlı saldırı ile ilgili çalışma başlattı.

Öteyandan kaza anı ise anbean güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.