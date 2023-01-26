Kaza anı kamerada: Yaşlı kadının ölümüne neden oldu serbest kaldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, kamyonetle geri manevra yaparken 77 yaşındaki kadına çarparak ölümüne neden olan sürücü H.E., serbest kaldı. Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen savcılığın ikinci defa tutuklama istemi de ret edildi, aile duruma tepki gösterdi.

Kaza, 10 Ocak'ta İlçeye bağlı Yenimahalle'de meydana geldi. Sürücü H.E., su dağıttığı kamyonetle geri manevra yaparken, arkada yürüyen Şakra Irmak'a (77) çarptı. Kamyonetin altında sürüklenen Irmak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. H.E., savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme ise H.E'nin, kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunmaması, suçun taksirle işlenmiş olması nedeniyle tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Kaza anı görüntülerini izleyen savcılığın ikinci kez tutuklama talebi de hakimlik tarafından kabul edilmedi. Kaza anına ilişkin soruşturma dosyasına giren görüntülerde, geri manevra yapan kamyonetin arkada yürüyen kadına çarptığı ve altta bir süre sürüklediği yer aldı. Yaşananların ardından açıklamada bulunan aile fertlerinden Aydın Irmak karara tepki gösterdi.

"Sürücünün yalan beyanda bulunması bizim içimizi daha çok acıttı"

Annesinin kazada yaşamını yitirdiğini belirten Aydın Irmak," Biz bunu trafik kazası olarak görmüyoruz, cinayet gibi bir kaza olarak görüyoruz. Çünkü Samandağ' da yerel su dağıtım şirketinin araçlarının hepsi eski ve hiç birinde park sensörü, arka uyarıcı ve kapalı kasa olduğundan kaynaklı arka kamerası yok. Güvenlik kamerası görüntüsünde annemin kör noktada olmadığını gördük ama sürücü kör noktada olduğunu ve görmediğini söyledi. Sürücünün yalan beyanda bulunması bizim içimizi daha çok acıttı. Sürücü uyarı sinyali ve korna çaldığını söyledi ama güvenlik kameraları sesli görüntü aldığı için yalan söylediği ortaya çıktı"dedi.

"Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın"

Bu olayda sürücünün 15 saat nezarette kalıp serbest kaldığına değinen Irmak, "Cinayet gibi bir kazada böyle karar alınabiliyorsa insanların içlerini rahatlatabilecek bir davranışın olmadığını düşünüyorum. Savcı ikinci defa tutuklanması için hakime itirazda bulundu ama aynı hakim bir üst mahkemeye gitmeden kendisi bakarak bu talebi reddetti, adli kontrol şartı olmadan serbest bıraktı ve bu daha çok içimizi acıttı. Bizim canımız yandı başkalarının canı yanmasın. Bu işin sonuna kadar gideceğiz"ifadelerini kullandı. - HATAY