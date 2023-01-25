Kaza anı kamerada: Köpeğe çarpmamak için ani fren yapınca tırlar çarpıştı

Hatay'ın Payas ilçesinde, önüne köpek çıkması nedeniyle ani fren yapan tıra arkadan gelen tahıl yüklü başka bir tırın çarptığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, D-817 karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aynı istikamette seyir halinde olan Ü.K. idaresindeki 31 AAG 305 plakalı tır önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen U.B. yönetimindeki 31 AHS 477 plakalı tır, ani fren yapan tıra çarptı. Kazada sürücülerden U.B. hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücüye sağlık ekibi olay yerine müdahalede bulunmuştu.

Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerine ait güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde karayolunda seyreden tırın önünden geçmeye çalışan köpek ve tırın aniden fren yaptığı sırada arkadan gelen diğer tırın çarptığı anlar yer aldı. - HATAY