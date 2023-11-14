Kaza anı araç kamerasına yansıdı
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Karabük'te yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önce demir bariyere ardından varyant duvarına çarparak durabilen otomobil araç kamerasına yansıdı.
Karabük'te yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önce demir bariyere ardından varyant duvarına çarparak durabilen otomobil araç kamerasına yansıdı.
Kaza, dün akşam saatlerinde şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı Beşbinevler varyant mevkiinde meydana geldi. Safranbolu istikametine seyir halinde olan otomobil, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce yolun sağındaki demir bariyerlere ardından sol taraftaki varyant duvarına çarparak durabildi. Kimsenin yaralanmadığı kaza anı ise arkasından gelip son anda durarak kazadan kurtulan aracın kamerasına yansıdı. - KARABÜK