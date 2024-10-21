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Kayserili İş Adamı Ayberk Delen Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Kayserili İş Adamı Ayberk Delen Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
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Delen Madenciliğin sahibi Ayberk Delen, Erzincan'da gerçekleşen trafik kazasında yaşamını yitirdi. Kazada ayrıca Lütfiye Hira da hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Kayserili iş adamı ve Delen Madenciliğin sahibi Ayberk Delen, Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazada Delen'in yanı sıra diğer otomobilde bulunan yaralılardan Lütfiye Hira da hastanede vefat etti.

Kaza, Erzurum - Erzincan kara yolu Akyazı mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Çağrı D. idaresindeki otomobil ile Dursun H. yönetimindeki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Dursun H.'nin yanı sıra R.H., Lütfiye Hira, S.D., Ayberk Delen ve A.N. ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Kayserili iş adamı ve Delen Madenciliğin sahibi Ayberk Delen ile Lütfiye Hira yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acı haberi duyuran Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kıymetli dostum, kardeşim, komşum, değerli iş adamı Ayberk Delen Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Acımız çok büyüktür. Rabbim geride kalanlara sabırlar versin, başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika erzincan Kayseri 3-sayfa trafik Kaza

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