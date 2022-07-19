Kayseri, şehidini uğurladı Kayseri, şehidini uğurladı Şehit Uzman Çavuş Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı Van'ın Çatak ilçesinde EYP'ye basarak şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Kayseri, şehidini uğurladı Şehit Uzman Çavuş Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı KAYSERİ - Van'ın Çatak ilçesinde EYP'ye basarak şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Van'ın Çatak ilçesinde yürütülen Eren Abluka-22 Operasyonu'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt (43), el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit düştü. Düzenlenen törenin ardından memleketi Kayseri'ye gönderilen Şehit Bozkurt'un naaşı, daha sonra baba evine getirildi. Burada helallik alınan Şehit Bozkurt'un cenazesi, namazın kılınacağı Kalemkırdı Cami'ne getirildi. İl protokolü, şehit ailesine başsağlığı dilerken, kılınan namazın ardından Şehit Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt, Kartal Şehitliği'ne defnedildi. Şehidin eşi ve çocukları, Türk Bayrağına sarılı tabuta ağlayarak gözyaşı döktü. 3 çocuk babası Şehit Bozkurt'un cenaze namazına Vali Gökmen Çiçek, il protokolü, milletvekilleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, askeri erkan ile emniyet personelleri, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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