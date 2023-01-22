Kayseri polisinden sigara kaçakçılarına darbe 3. Sayfa Haberleri Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 30 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 30 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Kayseri KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin kentteki sigara kaçakçılığını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan operasyonlarda; 3 adet sigara doldurma makinesi, 3 adet kompresör ile 30 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

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