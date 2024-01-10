Kayseri polisinden 1 buçuk milyon liralık hırsızlık operasyonu: 17 tutuklama

Evlerden ziynet eşyası çalan şahıslar önce kameraya sonra polise yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ev ve iş yerlerinden toplamda 1 buçuk milyon TL değerinde ziynet eşyası çalan 32 şahıstan 17'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması ile ilgili olarak çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, ikametlerden ve işyerlerinden meydana gelen 21 hırsızlık olayından karışan şüphelileri tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, 32 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise 1 buçuk milyon TL değerinde para, ziynet eşyası ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şahıslardan 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.