Kayseri polisi oto hırsızlığını önlemek için denetim yaptı - Haberler

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Kayseri polisi oto hırsızlığını önlemek için denetim yaptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri polisi oto hırsızlığını önlemek için denetim yaptı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince oto ve motosiklet hırsızlığını önlemek için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince oto ve motosiklet hırsızlığını önlemek için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre 'Oto Hırsızlığı', 'Motosiklet Hırsızlığı' suçları ile mücadelede çalıntı, trafikten çekme belgeli, hurda ayrılmış, plakasız, şüpheli gibi araçların bulunması, suça karışan şahıs yada şahısların yakalanması amacıyla otomobil, sepetli veya sonradan römork ilave edilerek maksadı haricinde kullanılan motosikletler üzerinde denetim yapıldı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği, Devriye Ekipler Amirliği, Motosikletli Timler Amirliği ile Trafik Denetle Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde; toplam 71 motosiklet, 80 araç ve 162 şahıs sorgulandı. Denetimlerde 4 adet araç trafikten men edilirken trafik yönünden ise 43 bin 25 TL cezai işlem uygulandı.

Yabancı uyruklu 1 kişi ise kimliksiz olduğu için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. - KAYSERİ

Kayseri polisi oto hırsızlığını önlemek için denetim yaptı

Kayseri polisi oto hırsızlığını önlemek için denetim yaptı

Kayseri polisi oto hırsızlığını önlemek için denetim yaptı

Kayseri polisi oto hırsızlığını önlemek için denetim yaptı

Kayseri polisi oto hırsızlığını önlemek için denetim yaptı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Motosiklet, Tragger, Kayseri, 3. Sayfa, Haberler

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