Kayseri OSB eski Başkanı Tahir Nursaçan ve 6 yöneticinin yargılandığı davaya devam edildi
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katılırken, Tahir Nursaçan ve 6 yönetici mahkemeye gelmedi. Duruşma ileriki bir tarihe ertelendi.
Kayseri OSB eski Başkanı Tahir Nursaçan ile birlikte 6 yöneticinin yargılandığı davaya devam edildi.
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katılırken OSB Eski Başkanı Tahir Nursaçan ve 6 yönetici mahkemeye gelmedi. Mahkeme heyeti eksik hususların giderilmesi adına duruşmayı ileriki bir tarihe erteledi. - KAYSERİ