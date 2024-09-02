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Kayseri OSB'de sünger fabrikasında çıkan yangın havadan görüntülendi

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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir sünger fabrikasında çıkan yangın, havadan görüntülendi. Yangın, hızla büyüyerek fabrikayı sardı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kayseri Osb'de bir sünger fabrikasında çıkan yangın havadan görüntülendi.

Kayseri OSB 11'inci Caddede bulunan bir sünger fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, alevler fabrikayı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Yangın havadan görüntülendi

Öte yandan, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürerken, yangın da havadan görüntülendi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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