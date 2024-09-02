Kayseri OSB'de sünger fabrikasında çıkan yangın havadan görüntülendi

Kayseri Osb'de bir sünger fabrikasında çıkan yangın havadan görüntülendi.

Kayseri OSB 11'inci Caddede bulunan bir sünger fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, alevler fabrikayı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Yangın havadan görüntülendi

Öte yandan, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürerken, yangın da havadan görüntülendi. - KAYSERİ