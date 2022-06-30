Kayseri OSB davasında 3. duruşma görüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri OSB davasında 3. duruşma görüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kayseri OSB davasında 3. duruşma görüldü

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı olduğu dönemde görevden uzaklaştırılan Tahir Nursaçan ve 6 OSB yöneticisine 'zimmet' ve 'kamu görevlisinin resmi belgedeki sahteciliği' iddiasıyla açılan davanın 3. duruşması görüldü.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Başkanı olduğu dönemde görevden uzaklaştırılan Tahir Nursaçan ve 6 OSB yöneticisine 'zimmet' ve 'kamu görevlisinin resmi belgedeki sahteciliği' iddiasıyla açılan davanın 3. duruşması görüldü.

Kayseri Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanıklar Tahir Nursaçan, Ş.Ö., S.S., Ö.B. ve S.A. katılmazken, OSB Eski Bölge Müdürü A.Y. ve avukatı da salonda hazır bulundu. Davada Eski Fen İşleri Şefi A.E. ve sanayiciler de hazır bulundu. Ayrıca davaya konu olan cep telefonları ile ilgili zimmet listesinde adları geçen 17 kişinin de konu ile ilgili tanıklıklarına başvuruldu.

Kayseri OSB Eski Bölge Müdürü A.Y., mahkemede verdiği ifadesinde, "Sahte meskenler ile ilgili üzerime atılan suçları kabul etmiyorum" dedi.

Mahkeme tarafından eksikliklerin tamamlanması adına diğer tanıkların dinlenmesi için, dava 6 Ekim 2022 tarihine ertelendi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi Kayseri OSB 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title