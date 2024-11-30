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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde Yangın: 3 Ölü

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde Yangın: 3 Ölü
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Kayseri'deki bir mobilya fabrikasında çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, yanan fabrika havadan görüntülendi.

Melikgazi ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki DNZ Mobilya'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri fabrikaya çıkan tüm yolları araç trafiğine kapatırken, çevrede bulunan vatandaşları da uzaklaştırdı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ederken, yanan fabrika dron ile havadan görüntülendi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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