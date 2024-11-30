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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde Mobilya Fabrikasında Yangın!

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde Mobilya Fabrikasında Yangın!
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Kayseri OSB'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın nedeniyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Geçtiğimiz günlerde benzer bir yangında 3 işçi hayatını kaybetmişti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri OSB 37. Cadde'deki bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kayseri OSB'de öğle saatlerinde başka bir mobilya fabrikasında çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetmişti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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