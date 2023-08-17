Kayseri'nin Sarız ilçesinde baca deliğinde uyuşturucu madde ele geçirildi
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Kayseri'nin Sarız ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir evin baca deliğinde poşet içerisinde 337 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Kayseri'nin Sarız ilçesinde baca deliğinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Küçükkabaktepe Mahallesi'nde belirlenen bir eve arama kararı kapsamında operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada yatak odasının baca deliğinde poşet içerisinde sarılı 337 gram kubar esrar bulundu.
Operasyonda A.T, H.T. ve D.T. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - 3. Sayfa