Kayseri'nin Sarız ilçesinde baca deliğinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Kayseri'nin Sarız ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir evin baca deliğinde poşet içerisinde 337 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.