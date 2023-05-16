Kayseri'nin en büyük kökünü kurutma operasyonu

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan en büyük kökünü kurutma operasyonu düzenlendi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan en büyük kökünü kurutma operasyonu düzenlendi. 55 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 31 şahıs yakalandı. Şahsıların takip edildiği süre boyunca 147 kilo uyuşturucu madde ve binlerce hap ele geçirildi.

Kayseri'de özel harekat destekli 500 personelin katılımı ile en büyük kökünü kurutma operasyonu gerçekleştirildi. 55 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 31 zehir taciri yakalandı. Şüpheli şahıslar ekiplerce 5,5 ay takip edilirken bu süre içerisinde 147 kilo uyuşturucu madde, 11 bin 560 adet sentetik hap, 2192 hap, 28 tabanca ve 48 mermi, 1 adet tüfek ve 14 kartuş 3 adet telefon, 3 adet alüminyum folyo, 100 dolar ve 51 bin 460 TL ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, bulunan materyallere de el konuldu. - KAYSERİ