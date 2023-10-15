Kayseri'nin Develi ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu
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Kayseri-Develi çevre yolu kenarında hareketsiz yatan bir kişinin cesedi bulundu. İncelemelerin ardından ceset otopsi için hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin Develi ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kayseri-Develi çevre yolu kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekibinin yaptığı incelemede, ismi O.D. (22) olduğu öğrenilen kişinin öldüğü belirlendi.
Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, otopsi için Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa