Kayseri'nin Develi ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu

Kayseri'nin Develi ilçesinde, yol kenarında 22 yaşında erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Develi yolu yeni sanayi girişinde yol kenarında hareketsiz yatan şahsı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde isminin O.D. (22) olduğu öğrenilen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. O.D.'nin cansız bedeni, incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ