Haberler

Kayseri merkezli 3 ilde suç örgütüne operasyon: 4 tutuklama

Kayseri merkezli 3 ilde suç örgütüne operasyon: 4 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri merkezli 3 ilde, suç örgütü kurarak baskı ve tehditle yasa dışı kazanç elde eden 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Kayseri merkezli 3 ilde, suç örgütü kurarak baskı, cebir, şiddet ve tehdit yöntemleriyle yasa dışı kazanç elde eden kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince il sınırları içerisinde, kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan örgüt mensubu M.B. adına suç örgütü kurarak baskı, cebir, şiddet ve tehdit yöntemleriyle kamu düzenini, otoritesini ve barışını tehdit eden, tehlikeye düşüren ve yapmış oldukları eylemlerle yasadışı ekonomik kazanç elde eden şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 aylık teknik fiziki takip ve dinleme sonucunda Kayseri merkezli Mersin ve İstanbul'da tespit edilen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda örgüt yöneticisi M.A.Ş. ile örgüt üyeleri N.Ş., Z.E.H., S.Ş., M.Ş. ve İ.A. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan M.A.Ş., N.Ş., Z.E.H. ve S.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilirken M.Ş. ve İ.A. hakkında yurt dışı çıkış yasağı ile adli kontrol kararı verildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, "Suç örgütlerine yönelik sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı

Butlan kararı sonrası Bakan Şimşek'ten "Dayanıklıyız" mesajı
Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı

Ankara'da hareketli saatler! Özel'den dikkat çeken bir hamle daha
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır

"Mutlak butlan" sessizliğini gece yarısı paylaşımıyla bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayserispor, FIFA ve UEFA'ya gidecek

Hacıosmanoğlu'nu UEFA'ya şikayet edecekler

Onu daha önce böyle görmediniz! Davul çalarak kendinden geçti

Dün geceye damga vuran olay!

İzmir'de çöp konteynerleri önünde 33 kedi ölü bulundu

İzmir'de vahşet: Çöp konteynerinin önünde 33 ölü kedi bulundu
Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı da belli: Canlı yayında isim verdi

Cumhurbaşkanı adayı da belli: Canlı yayında isim verdi
CHP Genel Merkezi'nde tarihe geçen fotoğraf

CHP Genel Merkezi'nde tarihi kare
Şampiyonluk gelince hüngür hüngür ağladı

Şampiyonluk gelince hüngür hüngür ağladı

Bertuğ Yıldırım baba oluyor! Eşi karnı burnunda poz verdi

Genç çiftimizden müjdeli haber! Binlerce beğeni aldı