Kayseri merkezli 3 ilde suç örgütüne operasyon: 4 tutuklama

Kayseri merkezli 3 ilde, suç örgütü kurarak baskı, cebir, şiddet ve tehdit yöntemleriyle yasa dışı kazanç elde eden kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince il sınırları içerisinde, kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan örgüt mensubu M.B. adına suç örgütü kurarak baskı, cebir, şiddet ve tehdit yöntemleriyle kamu düzenini, otoritesini ve barışını tehdit eden, tehlikeye düşüren ve yapmış oldukları eylemlerle yasadışı ekonomik kazanç elde eden şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 aylık teknik fiziki takip ve dinleme sonucunda Kayseri merkezli Mersin ve İstanbul'da tespit edilen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda örgüt yöneticisi M.A.Ş. ile örgüt üyeleri N.Ş., Z.E.H., S.Ş., M.Ş. ve İ.A. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan M.A.Ş., N.Ş., Z.E.H. ve S.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilirken M.Ş. ve İ.A. hakkında yurt dışı çıkış yasağı ile adli kontrol kararı verildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, "Suç örgütlerine yönelik sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı