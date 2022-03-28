Kayseri merkezli 5 ilde kaçak tütün operasyonu: 26 gözaltı kararı - Haberler

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Kayseri merkezli 5 ilde kaçak tütün operasyonu: 26 gözaltı kararı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri merkezli 5 ilde kaçak tütün operasyonu: 26 gözaltı kararı

Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 26 şüpheli şahıs için gözaltı kararı çıkarıldı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 26 şüpheli şahıs için gözaltı kararı çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasa değeri 50 milyon TL olan kaçak sigara, bandrolsüz tütün ürünleri, elektronik sigara dolum makinaları, sahte TAPDK bandrolleri, cinsel içerikli ilaç bulunduran şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Kayseri merkezli, Adana, Konya, Ağrı ve Mardin'e eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 26 şüpheli şahsı yakalamak çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda 15 kişi gözaltına alınırken, firar olan şahısları yakalamak için çalışmalar devam ediyor. - KAYSERİ

Kayseri merkezli 5 ilde kaçak tütün operasyonu: 26 gözaltı kararı

Kayseri merkezli 5 ilde kaçak tütün operasyonu: 26 gözaltı kararı

Kayseri merkezli 5 ilde kaçak tütün operasyonu: 26 gözaltı kararı

Kayseri merkezli 5 ilde kaçak tütün operasyonu: 26 gözaltı kararı

Kayseri merkezli 5 ilde kaçak tütün operasyonu: 26 gözaltı kararı

Kayseri merkezli 5 ilde kaçak tütün operasyonu: 26 gözaltı kararı

Kayseri merkezli 5 ilde kaçak tütün operasyonu: 26 gözaltı kararı

Kayseri merkezli 5 ilde kaçak tütün operasyonu: 26 gözaltı kararı

Kayseri merkezli 5 ilde kaçak tütün operasyonu: 26 gözaltı kararı

Kayseri merkezli 5 ilde kaçak tütün operasyonu: 26 gözaltı kararı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Gözaltı, Tütün, 3. Sayfa, Haberler

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