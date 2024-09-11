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Kayseri merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 58 kişi gözaltına alındı

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Kayseri merkezli olarak 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, Yasa Dışı Bahis ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarına yönelik 58 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, şüphelilerin banka hesaplarında yasa dışı bahisle bağlantılı 3 milyar 177 milyon 207 bin TL işlem hacmi tespit edildi.

Kayseri merkezli 4 ilde Yasa Dışı Bahis ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarına yönelik başlatılan operasyonda 58 kişi gözaltına alınırken, banka hesaplarında yasa dışı bahisle bağlantılı 3 milyar 177 milyon 207 bin TL işlem hacmi tespit edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yasa Dışı Bahis ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarına yönelik operasyon başlatıldı. Kayseri merkezli olarak Antalya, Kırklareli ve Yozgat dahil olmak üzere 4 ilde yapılan operasyona 93 ekip, 4 Özel Harekat timi ve 1 çevik kuvvet timi olmak üzere toplam 338 personel katıldı. Operasyon sonucunda başkalarına ait banka hesaplarının para karşılığında temin edildiği ve 8 farklı yasa dışı bahis sitesinde kullanıldığı, temin edilen banka hesaplarında yasa dışı bahisle bağlantılı 3 milyar 177 milyon 207 bin TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Suçtan elde edilen geliri soğuk cüzdanlara aktarıp bu soğuk cüzdanlarla yurt dışına çıkarak para akladıkları tespit edilen 58 şüpheli şahıs ise gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Politika 3-sayfa kayseri Güncel Banka

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