Kayseri | Kayseri'de iş yerinden kablo çalan 3 şahsa suçüstü - Haberler

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Kayseri | Kayseri'de iş yerinden kablo çalan 3 şahsa suçüstü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri | Kayseri'de iş yerinden kablo çalan 3 şahsa suçüstü

Kayseri haberler... Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, iş yerinden kablo çalan 3 şahıs suçüstü yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, iş yerinden kablo çalan 3 şahıs suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Köşk Mahallesi'nde bir iş yerinden kablo hırsızlığı yapıldığı ihbarını değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde kabloları çalarak kaçmaya çalışan V.D., M.D. ve T.Ç.'yi kablolar ve kullandıkları aletlerle birlikte suçüstü yakaladı.

Çalınan kablolar ekipler tarafından sahiplerine teslim edilirken, V.D., M.D. ve T.Ç. de gözaltına alınarak, adli makamlara sevk edildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Münir Karaloğlu Kayseri 3. Sayfa Haberler

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