Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nde Tartışma Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü binasında polis memuru ile tekniker arasında çıkan tartışma sonucu bir kişi öldü. Tartışma yangın merdiveninde kavgaya dönüştü ve polis memuru ateş açtı. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek teknikerin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis memuru gözaltına alındı.