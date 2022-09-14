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Kayseri haberleri! Kayseri merkezli hırsızlık şebekesi Bayburt'ta yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Kayseri haberleri! Kayseri merkezli hırsızlık şebekesi Bayburt'ta yakalandı

Kayseri 3. sayfa haberine göre Gümüşhane'de bir evden yaklaşık 60 bin liralık ziynet eşyasıyla para çalan ve aralarında kadın ve çocukların da olduğu Kayseri merkezli hırsızlık şebekesinin 4 şüphelisi Bayburt'ta yakalandı.

Gümüşhane'de bir evden yaklaşık 60 bin liralık ziynet eşyasıyla para çalan ve aralarında kadın ve çocukların da olduğu Kayseri merkezli hırsızlık şebekesinin 4 şüphelisi Bayburt'ta yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane'nin Hasanbey Mahallesi'ndeki bir konuta girerek altın ve paraları çalan 4 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çok sayıda güvenlik kamerasının incelenmesinin ardından tespit edildi.

Ekipler Kayseri merkezli hırsızlık grubu oldukları, çok sayıda suç kayıtlarının olduğu ve hırsızlık amacıyla il dışından Gümüşhane'ye geldiklerini tespit ettiği A.K., E.A., S.B. ve C.A. isimli 4 şüphelinin kamufle olmak için yer yer yaşı ufak çocukları da kullandıkları, normal vatandaş ve aile görüntüsü verdiklerini belirledi.

Şüphelilerin hırsızlık olaylarının ardından Bayburt'a gittiklerini tespit eden Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli araç ve şahısları Bayburt İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Hırsızlık şüphelileri Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan operasyonla hırsızlık yaptıkları gün içerisinde çaldıkları malzemelerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan A.K., E.A., S.B. ve C.A., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızların apartmana girerken yüzlerini elleriyle kapattığı anlaşılırken, çaldıkları ziynet eşyaları ve paralar sahibine teslim edildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gümüşhane Kayseri Bayburt 3. Sayfa Haberler

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