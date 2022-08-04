Son dakika haberi... Kayseri'de silahlı saldırı: 1 yaralı Son dakika haberi... Kayseri'de silahlı saldırı: 1 yaralı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı. Kayseri'de silahlı saldırı: 1 yaralı KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İldem Cumhuriyet Mahallesi Gül 1 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, E.B. yolda yürüdüğü sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. E.B. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan E.B. tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri de şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Ali Göç Cumhuriyet Mahallesi Kayseri 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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