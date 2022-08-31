Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri haberleri... Kayseri'de 4'ü hırsızlık 7 olayın faili yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Kayseri haberleri... Kayseri'de 4'ü hırsızlık 7 olayın faili yakalandı

Kayseri yerel 3. sayfa haberine göre Kayseri'de farklı tarihlerde 4'ü hırsızlık 7 olayın faili olarak aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanırken, şahsın otomobilden yaptığı hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayseri'de farklı tarihlerde 4'ü hırsızlık 7 olayın faili olarak aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanırken, şahsın otomobilden yaptığı hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, ikametten hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, oto hırsızlığı, otodan hırsızlık, mala zarar verme ve güveni kötüye kullanma suçlarını işleyen şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipleri, şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın bir otodan 7 bin 500 TL değerinde jant ve lastik çalması ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri 3. Sayfa Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title