Kayseri haberleri... Kayseri'de 2 bin 959 kişinin katılımı ile deprem tatbikatı

Kayseri haberine göre Kayseri'de AFAD öncülüğünde 2 bin 959 kişinin katılımıyla yürürlüğe giren Kayseri Afet Müdahale Planı çerçevesinde yapılan Bölgesel Düzey Saha ve Masası Tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Kayseri'de AFAD öncülüğünde 2 bin 959 kişinin katılımıyla yürürlüğe giren Kayseri Afet Müdahale Planı çerçevesinde yapılan Bölgesel Düzey Saha ve Masası Tatbikatı gerçeğini aratmadı. Kentsel dönüşümde yıkılan binaların arasında yapılan tatbikatta enkaz altında kalanlar kısa süre içerisinde kurtarılırken, tatbikata kendini kaptırarak fenalık geçiren gönüllülere de sağlık ekipleri müdahale etti.

Talas ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 11 konutluk Kentsel Dönüşüm Alanı'nda yapılan tatbikat, sirenlerin çalmasıyla başladı. Kayseri, Kahramanmaraş, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Yozgat'tan gelen 670 personel, 85 AFAD gönüllüsü, 20 yerel destek ekibi personeli, 62 binada toplam bin 224 vatandaş, 2 okulda toplam 960 öğretmen ve öğrenci, 2 arama kurtarma köpeği ve 120 aracın görev aldığı tatbikatta, merkez üssü Talas ilçesinin Harman Mahallesi olan ve Erciyes fay hattı üzerinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmak için yoğun çaba sarf edildi. Ekipler, enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşarak, yaralıları çıkardı ve yüksekten tahliye işlemi uyguladı. Senaryo gereği göçük altında kalan vatandaşlar çıkarılarak 112 ambulansları ile hastanelere kaldırdı.

Tatbikat hakkında bilgiler veren İl AFAD Müdürü Osman Atsız, "Bilindiği gibi bu sene Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla tatbikat yılı ilan edildi. Birçok tatbikat yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bugün tatbikatta, bölgesel masa başı ve saha tatbikatıdır. 5 tane ilimizden ekiplerimiz geldi. 23 tane ayrı saha grubumuz çalışmaktadır. Toplamda 2 bin 959 kişinin katıldığı büyük bir tatbikat oldu. Her çalışma grubu burada görevlerini yapıyor. Afetsiz Türkiye, afetsiz Kayseri temennisiyle vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Kurum ve kuruluşlar içerisinde birliğin ve beraberliğin sıkıntıları azaltacağı, sevinçleri çoğaltacağı anlayışı içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ekiplerimiz kriz anında kanatlı melekler gibi yetişiyor"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, "Bu tatbikatta gerçek bir afet varmış gibi herkesin görevini en iyi şekilde yapması, özellikle seçilen alan, öncesinde yapılan çalışmalar ve sizlerin uyum içerisinde afete müdahale etmeniz bizlerin geleceğe dair ümitlerini artırdı. Herhangi bir tehlike anında milletimizin yalnız olmayacağını, sizlerin anında yetişeceğinize olan inancımızı artırdı. Bundan dolayı hepinize teşekkür ederim. Allah sizin yokluğunuzu bize göstermesin. Kriz anında kanatlı melekler gibi yetişiyorsunuz" diye konuştu.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Vali Gökmen Çiçek'in telefonundan tatbikata katılan ekiplere teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi. Bakan Soylu, bakanlık olarak afetlerle ilgili yaptıkları çalışmalar ile ilgili de bilgiler verdi. - KAYSERİ