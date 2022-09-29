Kayseri haberleri: Kayseri'de 2 ayrı trafik kazası: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Kayseri 3. sayfa haberi | Kayseri'nin Develi ve Yeşilhisar ilçelerinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kayseri'nin Develi ve Yeşilhisar ilçelerinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Develi'nin Tekir Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 34 AC 9038 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Kazada bir kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı şahsı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazanın ardından otomobil çekici ile kaldırıldı. Kamyonet şarampole devrildi Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen kazada ise, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon şarampole uçtu. Kazada yaralanan olmazken, kamyonda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiğin kontrollü akışını sağladı. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yeşilhisar Kayseri 3. Sayfa Haberler

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