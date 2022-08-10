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Kayseri haberi... Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine darbe

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Kayseri haberi... Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine darbe

Edinilen Kayseri haberine göre Kayseri'de, polis ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik 2 günde düzenlenen 6 farklı operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de, polis ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik 2 günde düzenlenen 6 farklı operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Çalışma çerçevesinde Adana, Mersin, İstanbul ve doğu illerinden kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirerek 'torbacı' diye tabir edilen şahıslar aracılığıyla uyuşturucu madde ticareti yapmaya çalışan 19 kişiyi yakalamak için operasyonlar düzenlendi. 2 gün içerisinde düzenlenen 6 farklı operasyonda 19 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 1 kilo 73 gram sentetik uyuşturucu ile beraber çeşitli miktarlarda maddeler ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 19 kişiden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri 3. Sayfa Haberler

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