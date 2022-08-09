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Kayseri haberi: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

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Kayseri haberi: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri haberler: Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda İ.A.'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alındı. İlçeye bağlı Mevlana mahallesinde ekiplerce yapılan çalışmalarda; 5 parça halinde 2.40 gram eroin, 10 adet uyuşturucu paketlemede kullanılan eldiven, 1 adet rulo folyo ele geçirildi.

Olay ile ilgili şüpheli İ.A. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kocasinan Kayseri 3. Sayfa Haberler

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