Kayseri haberi! Kayseri'de pompalı tüfekle vurulan şahıs ağır yaralandı Kayseri haberler... Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan şahıs ağır yaralandı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan şahıs ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Tacettin Veli Mahallesi Deliklitaş Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda pompalı tüfekle vurulan B.B. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, olaya karıştığı tespit edilen 3 kişiyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kayseri 3. Sayfa Haberler

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