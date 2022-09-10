Kayseri haberi | Kayseri'de 7 hırsızlık olayı aydınlatıldı 3. Sayfa Haberleri Kayseri habere göre Kayseri'de polis ekipleri tarafından 'hırsızlık' konusunda gerçekleştirilen çalışmalarda, 7 olay aydınlatılırken, 2 şahıs gözaltına alındı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından 'hırsızlık' konusunda gerçekleştirilen çalışmalarda, 7 olay aydınlatılırken, 2 şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'ne bağlı gece ekipleri, kentin huzurunu sağlamak ve hırsızlık olaylarının önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 'açıktan hırsızlık', 'iş yerinden hırsızlık', 'evden hırsızlık' ve 'güveni kötüye kullanma' suçlarından toplamda 7 olayı aydınlattı. Öte yandan, olaya karıştığı tespit edilen 2 şahısta gözaltına alındı. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

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