Haber : Kayseri haber! Uyuşturucuyu Kayseri'ye getiremeden yakalandılar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri haber! Uyuşturucuyu Kayseri'ye getiremeden yakalandılar

 - Güncelleme:
Kayseri haber! Uyuşturucuyu Kayseri'ye getiremeden yakalandılar

Kayseri gelişmesine göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; bir otomobilden 395 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; bir otomobilden 395 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar ve elde edilen istihbari bilgilerde H.İ., F.B. ve U.C.B.'n,n birlikte hareket ederek kullandıkları otomobil ve motosiklet ile batı illerinden ilimize uyuşturucu madde getirecekleri tespit edildi. Ankara yolu uygulama noktasında durdurulan şüphelilerin kullandığı otomobilde yapılan aramada 5 parça halinde 395 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan' gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Kayseri 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title