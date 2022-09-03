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Kayseri haber: Kayseri polisinden 'oto ve motosiklet hırsızlığı' denetimi

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Kayseri haber: Kayseri polisinden 'oto ve motosiklet hırsızlığı' denetimi

Kayseri haberlerine göre Kayseri'de polis ekiplerinin oto hırsızlığı ve motor hırsızlığı ile mücadele çerçevesinde yaptıkları denetimlerde 74 araç, 134 şahıs sorgulandı.

Kayseri'de polis ekiplerinin oto hırsızlığı ve motor hırsızlığı ile mücadele çerçevesinde yaptıkları denetimlerde 74 araç, 134 şahıs sorgulandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin tarafından kent genelinde meydana gelen 'oto hırsızlığı ve motosiklet hırsızlığı' suçları ile mücadele çerçevesinde çalıntı, trafikten çekme belgeli, hurdaya ayrılmış, plakasız, şüpheli araçların bulunması, suça karışan şahıs ya da şahısların yakalanması amacıyla denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 32 motosiklet, 74 otomobil ve 134 kişinin sorgusu yapıldı.

Öte yandan denetim çerçevesinde 2 otomobil trafikten men edilirken, 10 otomobile ise 27 bin 131 TL cezai işlem uygulandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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