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Kayseri haber: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

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Kayseri haber... Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tuttukları çeteleler ile yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tuttukları çeteleler ile yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Farklı bölgelerde yapılan operasyonlarda 7 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise çok sayıda uyuşturucu madde, şahısların tuttukları çeteleler ve hassas terzi ele geçirildi.

Gözaltına altına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri 3. Sayfa Haberler

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