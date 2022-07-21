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Kayseri haber... Kayseri'de şarampole uçan kamyon kağıt gibi ezildi: 3 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edinilen Kayseri haberine göre Kayseri'nin Develi ilçesinde kamyonun şarampole uçması sonucu meydana gelen feci kazada 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde kamyonun şarampole uçması sonucu meydana gelen feci kazada 3 kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Erciyes-Develi Yolu 5. Kilometresinde meydana gelen kazada, Mustafa Arıktaş yönetimindeki 42 AIN 456 plakalı saman yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Feci kazada kamyonet kağıt gibi ezilirken, kamyonun kasasında bulunan samanlarda etrafa saçıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, kamyonette sıkışan yaralılarda itfaiyenin yardımı ile çıkarıldı. Kazada kamyonet sürücüsü Mustafa Arıktaş olay yerine yaşamını yitirirken, ağır yaralı olarak çıkarılan Mehmet Tavşan ve İbrahim Arıktaş ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralı 2 kişi de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Jandarma ekipleri de inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Erciyes Kayseri 3. Sayfa Haberler

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