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Kayseri haber... Kayseri'de organize suç örgütü üyesi 3 şahıs yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Kayseri haber... Kayseri'de organize suç örgütü üyesi 3 şahıs yakalandı

Kayseri haberleri... Kayseri İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından organize suç örgütü üyelerine yönelik yapılan çalışmalarda, 3 kişi yakalandı.

Kayseri İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından organize suç örgütü üyelerine yönelik yapılan çalışmalarda, 3 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı tarihlerde organize olarak hırsızlık yapan suç örgütüne yönelik olarak çalışmalar yaptı. Yapılan çalışmalarda organize suç örgütü mensubu M.K., F.K. ve Z.A. yakalandı.

Yakalanan 3 şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Araştırma Jandarma Kayseri 3. Sayfa Haberler

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